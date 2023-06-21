Линда Хэмилтон присоединилась к касту «Очень странных дел»

На днях стало известно, что в продолжении суперпопулярного проекта Netflix сыграет американская актриса, знакомая зрителям как Сара Коннор из франшизы «Терминатор». Линда Хэмилтон даже записала ролик, в котором рассказала, что появится в грядущих эпизодах сериала «Очень странные дела».

Пока неизвестно, какая роль досталась Хэмилтон, как и то, когда фанаты смогут увидеть актрису в новом образе. Напомним, что съемки финального сезона «Очень странных дел» пришлось отложить из-за продолжающейся забастовки сценаристов.