Disney показал тизер игрового ремейка мультфильма «Лило и Стич»

Disney опубликовал тизер игрового ремейка «Лило и Стича». Режиссером адаптации одноименного мультфильма выступил Дин Флейшер-Кэмп, в 2023 году номинированный на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм «Марсель, ракушка в ботинках».

Первый взгляд на Стича был представлен в рамках мероприятия D23 еще в августе, а теперь Disney показал хаотичного инопланетянина в чуть более расширенном формате.

Тизер фильма «Лило и Стич»

Когда выйдет фильм «Лило и Стич»

Зарубежная премьера фильма «Лило и Стич» запланирована на 23 мая 2025 года.