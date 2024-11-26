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Лило и Стич фильм 2025: тизер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:55

1 мин.

Disney показал тизер игрового ремейка мультфильма «Лило и Стич»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп / Disney
Фото Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп / Disney
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Disney опубликовал тизер игрового ремейка «Лило и Стича». Режиссером адаптации одноименного мультфильма выступил Дин Флейшер-Кэмп, в 2023 году номинированный на премию «Оскар» за лучший анимационный фильм «Марсель, ракушка в ботинках».

Первый взгляд на Стича был представлен в рамках мероприятия D23 еще в августе, а теперь Disney показал хаотичного инопланетянина в чуть более расширенном формате.

Тизер фильма «Лило и Стич»

Когда выйдет фильм «Лило и Стич»

Зарубежная премьера фильма «Лило и Стич» запланирована на 23 мая 2025 года.

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