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Лило и Стич 2025: новый тизер — когда выйдет фильм
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Disney показал новый тизер игрового ремейка «Лило и Стича»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп / Disney
Фото Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп / Disney
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Disney опубликовал тизер игрового ремейка «Лило и Стича», где представил новый взгляд на эксцентричного инопланетянина. Режиссером адаптации одноименного мультфильма выступил Дин Флейшер-Кэмп. В 2023 году постановщик был номинирован на премию «Оскар» за короткометражку «Марсель, ракушка в ботинках» о персонаже, который хочет найти свою семью.

Тизер фильма «Лило и Стич»

Когда выйдет фильм «Лило и Стич»

Премьера фильма «Лило и Стич» запланирована на 23 мая 2025 года.

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