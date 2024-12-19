Disney показал новый тизер игрового ремейка «Лило и Стича»

Disney опубликовал тизер игрового ремейка «Лило и Стича», где представил новый взгляд на эксцентричного инопланетянина. Режиссером адаптации одноименного мультфильма выступил Дин Флейшер-Кэмп. В 2023 году постановщик был номинирован на премию «Оскар» за короткометражку «Марсель, ракушка в ботинках» о персонаже, который хочет найти свою семью.

Тизер фильма «Лило и Стич»

Когда выйдет фильм «Лило и Стич»

Премьера фильма «Лило и Стич» запланирована на 23 мая 2025 года.