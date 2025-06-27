«Лило и Стич 2» официально находится в разработке

Disney работает над продолжением игрового ремейка «Лило и Стича». Картина о хаотичном инопланетянине собрала в мировом прокате более 914 миллионов долларов.

Кроме того, за прошлый год Disney продала мерч с персонажами «Лило и Стич» на 2,6 миллиарда долларов.

«Лило и Стич» рассказывает о дружбе девочки и пришельца, который создан разрушать. Роль Лило в игровой адаптации сыграла Майя Кеалоха, а голосом Стича стал Крис Сандерс — он придумал образ эксперимента 626, а также выступил режиссером и сценаристом одноименного мультфильма 2002 года.

Когда выйдет «Лило и Стич 2»

Дата выхода сиквела «Лило и Стича» будет анонсирована позже.