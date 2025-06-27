Стиль жизни
Лило и Стич 2 фильм: что известно о продолжении
Фильмы и сериалы

27 июня, 13:30

1 мин.

«Лило и Стич 2» официально находится в разработке

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп, Disney
Фото Кадр из фильма «Лило и Стич», реж. Дин Флейшер-Кэмп, Disney

Disney работает над продолжением игрового ремейка «Лило и Стича». Картина о хаотичном инопланетянине собрала в мировом прокате более 914 миллионов долларов.

Кроме того, за прошлый год Disney продала мерч с персонажами «Лило и Стич» на 2,6 миллиарда долларов.

«Лило и Стич» рассказывает о дружбе девочки и пришельца, который создан разрушать. Роль Лило в игровой адаптации сыграла Майя Кеалоха, а голосом Стича стал Крис Сандерс — он придумал образ эксперимента 626, а также выступил режиссером и сценаристом одноименного мультфильма 2002 года.

Когда выйдет «Лило и Стич 2»

Дата выхода сиквела «Лило и Стича» будет анонсирована позже.

Про семью, но&nbsp;не &laquo;Форсаж&raquo;: каким получился ремейк &laquo;Лило и&nbsp;Стич&raquo;.Ничего нового: каким получился ремейк «Лило и Стич»

