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Лихие сериал 2024: трейлер и дата выхода — Юрий Быков
Фильмы и сериалы

9 октября, 16:55

1 мин.

Вышел трейлер сериала «Лихие» Юрия Быкова

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие»
Фото Кадр из сериала «Лихие»
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START опубликовал трейлер сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.

Кто снялся в сериале «Лихие»

В сериале снялись Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет сериал «Лихие»

Премьера сериала «Лихие» пройдет 24 октября.

Где смотреть сериал «Лихие»

Все эпизоды сериала «Лихие» выйдут на Okko и START.

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