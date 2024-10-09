Вышел трейлер сериала «Лихие» Юрия Быкова

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START опубликовал трейлер сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.

Кто снялся в сериале «Лихие»

В сериале снялись Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Савелий Кудряшов, Евгений Ткачук, Елена Николаева, Максим Карушев, Глеб Кулаков, Анна Завтур, Александра Бабаскина и Полина Максимова.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет сериал «Лихие»

Премьера сериала «Лихие» пройдет 24 октября.

Где смотреть сериал «Лихие»

Все эпизоды сериала «Лихие» выйдут на Okko и START.