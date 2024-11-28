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Лихие сериал 2024: когда выйдет 8 серия — дата выхода 8 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:35

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START вышли семь из восьми эпизодов сериала «Лихие» Юрия Быкова («Метод»). Сюжет криминальной драмы сосредоточен на егере и охотнике на медведей Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов решил в корне изменить свою жизнь, попав в эпицентр бандитских разборок.

Не сумев справиться с обрушившейся на него новой реальностью, Лиховцев приобщил к криминальному миру своего сына.

&laquo;Лихие&raquo;. Какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о&nbsp;неспокойном периоде 90-х. «Лихие»: какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о неспокойном периоде 90-х

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 8-я серия «Лихих»

Премьера восьмого и финального эпизода сериала «Лихие» пройдет 5 декабря.
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