Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Лихие»

На платформах Okko и START вышли семь из восьми эпизодов сериала «Лихие» Юрия Быкова («Метод»). Сюжет криминальной драмы сосредоточен на егере и охотнике на медведей Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов решил в корне изменить свою жизнь, попав в эпицентр бандитских разборок.

Не сумев справиться с обрушившейся на него новой реальностью, Лиховцев приобщил к криминальному миру своего сына.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 8-я серия «Лихих»