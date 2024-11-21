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Лихие сериал 2024: когда выйдет 7 серия — дата выхода 7 серии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:45

1 мин.

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр со съемок сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Лихие». Сюжет криминальной драмы Юрия Быкова («Метод») сосредоточен на егере и охотнике на медведей Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов попал в эпицентр бандитских разборок.

&laquo;Лихие&raquo;. Какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о&nbsp;неспокойном периоде 90-х. «Лихие»: какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о неспокойном периоде 90-х

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера седьмого эпизода сериала «Лихие» пройдет 28 ноября.

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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