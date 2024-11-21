Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Лихие»

На платформах Okko и START вышли шесть из восьми эпизодов сериала «Лихие». Сюжет криминальной драмы Юрия Быкова («Метод») сосредоточен на егере и охотнике на медведей Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 7-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера седьмого эпизода сериала «Лихие» пройдет 28 ноября.