Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Лихие»

На платформах Okko и START вышли пять из восьми эпизодов сериала «Лихие». Криминальная драма Юрия Быкова («Метод») рассказывает о егере и охотнике на медведей Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера шестого эпизода сериала «Лихие» пройдет 21 ноября.