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Лихие сериал 2024: когда выйдет 6 серия — дата выхода 6 серии
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Сегодня, 18:15

1 мин.

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START вышли пять из восьми эпизодов сериала «Лихие». Криминальная драма Юрия Быкова («Метод») рассказывает о егере и охотнике на медведей Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов попал в эпицентр бандитских разборок.

&laquo;Лихие&raquo;. Какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о&nbsp;неспокойном периоде 90-х. «Лихие»: какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о неспокойном периоде 90-х

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 6-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера шестого эпизода сериала «Лихие» пройдет 21 ноября.

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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