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Лихие сериал 2024: когда выйдет 5 серия — дата выхода 5 серии
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Сегодня, 12:20

0 мин.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START вышли четыре из восьми эпизодов сериала «Лихие». Криминальная драма Юрия Быкова («Метод») рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, в 90-х попавшем в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера пятого эпизода сериала «Лихие» пройдет 14 ноября.

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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