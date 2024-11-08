Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Лихие»
На платформах Okko и START вышли четыре из восьми эпизодов сериала «Лихие». Криминальная драма Юрия Быкова («Метод») рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, в 90-х попавшем в эпицентр бандитских разборок.
Трейлер сериала «Лихие»
Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Лихие»
Премьера пятого эпизода сериала «Лихие» пройдет 14 ноября.
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