Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Лихие»

На платформах Okko и START вышли четыре из восьми эпизодов сериала «Лихие». Криминальная драма Юрия Быкова («Метод») рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, в 90-х попавшем в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера пятого эпизода сериала «Лихие» пройдет 14 ноября.