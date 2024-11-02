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Лихие сериал 2024: когда выйдет 4 серия — дата выхода 4 серии
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Сегодня, 15:25

0 мин.

Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START вышли три из восьми эпизодов сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). События проекта разворачиваются в Хабаровском крае в 1990-е годы. Сюжет многосерийной криминальной драмы сосредоточен на старшем егере и охотнике на медведей, который попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера четвертой серии сериала «Лихие» состоится 7 ноября.

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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