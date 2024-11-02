Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Лихие»

На платформах Okko и START вышли три из восьми эпизодов сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). События проекта разворачиваются в Хабаровском крае в 1990-е годы. Сюжет многосерийной криминальной драмы сосредоточен на старшем егере и охотнике на медведей, который попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»



Когда выйдет 4-й эпизод сериала «Лихие»

Премьера четвертой серии сериала «Лихие» состоится 7 ноября.