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Лихие сериал 2024: когда выйдет 3 серия — дата выхода 3 серии
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Сегодня, 20:45

0 мин.

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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На платформах Okko и START вышли два из восьми эпизодов сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). События сериала разворачиваются в Хабаровском крае в 1990-е годы. Сюжет проекта сосредоточен на старшем егере и охотнике на медведей, который в силу трагичного стечения обстоятельств попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Лихие»

Третий эпизод сериала «Лихие» выйдет 31 октября.

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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