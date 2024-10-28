Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Лихие»

На платформах Okko и START вышли два из восьми эпизодов сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). События сериала разворачиваются в Хабаровском крае в 1990-е годы. Сюжет проекта сосредоточен на старшем егере и охотнике на медведей, который в силу трагичного стечения обстоятельств попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Лихие»

Третий эпизод сериала «Лихие» выйдет 31 октября.