Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Лихие»
На платформах Okko и START вышли два из восьми эпизодов сериала «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). События сериала разворачиваются в Хабаровском крае в 1990-е годы. Сюжет проекта сосредоточен на старшем егере и охотнике на медведей, который в силу трагичного стечения обстоятельств попал в эпицентр бандитских разборок.
Трейлер сериала «Лихие»
Когда выйдет 3-й эпизод сериала «Лихие»
Третий эпизод сериала «Лихие» выйдет 31 октября.
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