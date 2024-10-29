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Лихие сериал 2024: где смотреть все серии онлайн — трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:50

0 мин.

Где смотреть сериал «Лихие» Юрия Быкова

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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Стартовал новый сериал «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). Действие проекта разворачивается в Хабаровском крае в 1990-е годы. Криминальная драма рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Где смотреть сериал «Лихие»

Все эпизоды сериала «Лихие» будут доступны для просмотра на платформах Okko и START. Ранее мы рассказывали, что известно о грядущем сериале «Дети перемен».

Лихие, 2024. Стартовал сериал «Лихие» Юрия Быкова: расписание релиза эпизодов

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