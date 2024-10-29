Где смотреть сериал «Лихие» Юрия Быкова
Стартовал новый сериал «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). Действие проекта разворачивается в Хабаровском крае в 1990-е годы. Криминальная драма рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который попал в эпицентр бандитских разборок.
Трейлер сериала «Лихие»
Где смотреть сериал «Лихие»
Все эпизоды сериала «Лихие» будут доступны для просмотра на платформах Okko и START. Ранее мы рассказывали, что известно о грядущем сериале «Дети перемен».
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