Где смотреть сериал «Лихие» Юрия Быкова

Стартовал новый сериал «Лихие» от режиссера Юрия Быкова («Метод»). Действие проекта разворачивается в Хабаровском крае в 1990-е годы. Криминальная драма рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который попал в эпицентр бандитских разборок.

Трейлер сериала «Лихие»

Где смотреть сериал «Лихие»

Все эпизоды сериала «Лихие» будут доступны для просмотра на платформах Okko и START. Ранее мы рассказывали, что известно о грядущем сериале «Дети перемен».