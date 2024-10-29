Кто снялся в сериале «Лихие»: актеры и роли
На платформах Okko и START стартовал сериал Юрия Быкова («Метод») «Лихие». Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.
Актеры и персонажи сериала «Лихие»
- Артем Быстров — Павел Лиховцев, бывший егерь
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Егор Кенжаметов — Женя в юности
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Савелий Кудряшов — Женя в детстве
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Евгений Ткачук — повзрослевший Женя
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Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева
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Максим Карушев — Вася
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Глеб Кулаков — Вася в детстве
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Анна Завтур — Лиза
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Александра Бабаскина — Лиза в детстве
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Полина Максимова — Лиза в наши дни
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Филипп Янковский — Тунгус
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Гела Месхи — Игорь Кармазов
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Александр Голубев — Юра Краб
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Евгений Харитонов — Зозуляк
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Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени
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Юрий Быков — Арнольд
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Кирилл Полухин — Слон
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Дмитрий Куличков — Кислый
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Артур Иванов — Джем
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Александр Обласов — Кусок
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Сергей Уманов — Лисицын
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Аскар Ильясов — Ильяс
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Марина Васильева — Шапиро
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Анна Котова — Ольга Шаболтас
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Иван Добронравов — Кефир
Трейлер сериала «Лихие»