Кто снялся в сериале «Лихие»: актеры и роли

На платформах Okko и START стартовал сериал Юрия Быкова («Метод») «Лихие». Проект рассказывает о старшем егере и охотнике на медведей, который в период лихих 90-х попал в эпицентр бандитских разборок.

Актеры и персонажи сериала «Лихие»

Артем Быстров — Павел Лиховцев, бывший егерь

Егор Кенжаметов — Женя в юности

Савелий Кудряшов — Женя в детстве

Евгений Ткачук — повзрослевший Женя

Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева

Максим Карушев — Вася

Глеб Кулаков — Вася в детстве

Анна Завтур — Лиза

Александра Бабаскина — Лиза в детстве

Полина Максимова — Лиза в наши дни

Филипп Янковский — Тунгус

Гела Месхи — Игорь Кармазов

Александр Голубев — Юра Краб

Евгений Харитонов — Зозуляк

Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени

Юрий Быков — Арнольд

Кирилл Полухин — Слон

Дмитрий Куличков — Кислый

Артур Иванов — Джем

Александр Обласов — Кусок

Сергей Уманов — Лисицын

Аскар Ильясов — Ильяс

Марина Васильева — Шапиро

Анна Котова — Ольга Шаболтас

Иван Добронравов — Кефир

Трейлер сериала «Лихие»