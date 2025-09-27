Стиль жизни
Лихие сериал 2 сезон: актеры и персонажи — кто снялся
Фильмы и сериалы

27 сентября, 14:00

1 мин.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Лихие»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков, Продюсерский центр Среда, OKKO
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков, Продюсерский центр Среда, OKKO

На Okko и START вышли первые три эпизода второго сезона сериала Юрия Быкова «Лихие». Проект рассказывает Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов решил оставить путь егеря ради более прибыльного криминального мира.

Лихие сериал 2 сезон 2025: обзор старта&nbsp;&mdash; 1 серия.Сериал «Лихие. Глава 2»: обзор старта второго сезона криминальной саги

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Лихие»

  • Артем Быстров — Павел Лиховцев;
  • Егор Кенжаметов — Женя в юности;
  • Савелий Кудряшов — Женя в детстве;
  • Евгений Ткачук — повзрослевший Женя;
  • Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева;
  • Максим Карушев — Вася;
  • Глеб Кулаков — Вася в детстве;
  • Анна Завтур — Лиза;
  • Александра Бабаскина — Лиза в детстве;
  • Полина Максимова — Лиза в наши дни;
  • Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени;
  • Филипп Янковский — Тунгус;
  • Гела Месхи — Игорь Кармазов;
  • Александр Голубев — Юра Краб;
  • Евгений Харитонов — Зозуляк;
  • Юрий Быков — Арнольд.

Трейлер сериала «Лихие. Глава вторая»

Лихие, Okko, START.Дата выхода 2-го сезона сериала «Лихие»: расписание релиза эпизодов

