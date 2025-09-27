Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Лихие»
На Okko и START вышли первые три эпизода второго сезона сериала Юрия Быкова «Лихие». Проект рассказывает Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов решил оставить путь егеря ради более прибыльного криминального мира.
- Артем Быстров — Павел Лиховцев;
- Егор Кенжаметов — Женя в юности;
- Савелий Кудряшов — Женя в детстве;
- Евгений Ткачук — повзрослевший Женя;
- Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева;
- Максим Карушев — Вася;
- Глеб Кулаков — Вася в детстве;
- Анна Завтур — Лиза;
- Александра Бабаскина — Лиза в детстве;
- Полина Максимова — Лиза в наши дни;
- Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени;
- Филипп Янковский — Тунгус;
- Гела Месхи — Игорь Кармазов;
- Александр Голубев — Юра Краб;
- Евгений Харитонов — Зозуляк;
- Юрий Быков — Арнольд.
Трейлер сериала «Лихие. Глава вторая»
