На Okko и START вышли первые три эпизода второго сезона сериала Юрия Быкова «Лихие». Проект рассказывает Павле Лиховцеве (Артем Быстров), который в переломный период 90-х годов решил оставить путь егеря ради более прибыльного криминального мира.

Кто снялся во 2-м сезоне сериала «Лихие»

Артем Быстров — Павел Лиховцев;

Егор Кенжаметов — Женя в юности;

Савелий Кудряшов — Женя в детстве;

Евгений Ткачук — повзрослевший Женя;

Елена Николаева — Лена, жена Павла Лиховцева;

Максим Карушев — Вася;

Глеб Кулаков — Вася в детстве;

Анна Завтур — Лиза;

Александра Бабаскина — Лиза в детстве;

Полина Максимова — Лиза в наши дни;

Вадим Филипченков — Паша, сын Лизы и Жени;

Филипп Янковский — Тунгус;

Гела Месхи — Игорь Кармазов;

Александр Голубев — Юра Краб;

Евгений Харитонов — Зозуляк;

Юрий Быков — Арнольд.

Трейлер сериала «Лихие. Глава вторая»