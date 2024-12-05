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Лихие 2 сезон (Лихие Глава 2): когда выйдет и где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:10

1 мин.

Стало известно, когда выйдет 2-й сезон сериала «Лихие» Юрия Быкова

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
Фото Кадр из сериала «Лихие», реж. Юрий Быков / Okko, START
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Продолжение сериала «Лихие» Юрия Быкова, получившее название «Лихие. Глава 2», выйдет в 2025 году. Проект рассказывает о суровом периоде 90-х, в которых бывший егерь становится частью криминального мира и приобщает к нему своего ребенка.

&laquo;Лихие&raquo;. Какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о&nbsp;неспокойном периоде 90-х. «Лихие»: какой получилась первая половина сериала Юрия Быкова о неспокойном периоде 90-х

«У меня нет ничего общего с криминалом или темными сторонами 1990-х, кроме выживания, отсутствия зарплаты, полного безденежья и нищеты. Это пережила почти вся страна: дачи, картошка, капуста. Но был один момент, когда я стал, скажем так, невольным свидетелем убийства одного из главных авторитетов в городе. И я запомнил эту эмоцию, ощущение, близость вот к тем персонажам и их миру, в котором они живут. И, наверное, я понимаю степень напряжения и рефлексии тех людей, кто занимался криминалом в 1990-е. Мне это не близко, но я это понимаю. И я знаю, как об этом говорить с точки зрения кинематографа», — рассказал о «Лихих» Юрий Быков.

Где смотреть сериал «Лихие. Глава 2»

Продолжение «Лихих», как и первый сезон сериала, выйдет на платформах Okko и START.

Ранее мы рассказывали, каким получился старт многосерийной криминальной драмы «Дети перемен».

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