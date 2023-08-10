Лиам Каннингэм готов вернуться к роли Давоса в продолжении «Игры престолов»

Еще в прошлом году поползли слухи о запуске в работу сериала о Джоне Сноу, действие которого должно развернуться после финала «Игры престолов». Исполнительница роли Дейенерис Таргариен Эмилия Кларк даже проболталась, что это была идея самого Кита Харингтона. Пока нет никакой официальной информации относительно нового проекта, однако еще один актер уже выразил желание принять участие в съемках. Речь идет о Лиаме Каннингэме, который сыграл Давоса Сиворта, также известного как Луковый Рыцарь.

Каннингэм признался, что отправил Харингтону сообщение с текстом «Лучше звоните Давосу» (отсылка к спин-оффу сериала «Во все тяжкие» — «Лучше звоните Солу»), но пока не получил ответа. «Вы, скорее всего, знаете больше, чем я. В любом случае, желаю удачи всем причастным, а если платят хорошо, то, возможно, я снова появлюсь в шоу», — добавил актер.