Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Ли фильм 2024: дата выхода в России и трейлер — кто снялся
Фильмы и сериалы

Сегодня, 12:35

1 мин.

Картина «Ли» с Кейт Уинслет и Александром Скарсгардом выйдет в российский прокат 21 ноября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ли»
Фото Кадр из фильма «Ли»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

21 ноября в российский прокат выйдет биографический фильм «Ли». Режиссером проекта выступила Эллен Керас, известная по работе над «Вечным сиянием чистого разума» и «Изобретая Анну».

Сюжет картины сосредоточен на фотомодели Ли Миллер, во время Второй мировой войны ставшей известной корреспонденткой журнала Vogue.

В фильме снялись Кейт Уинслет, Александр Скарсгард, Энди Сэмберг, Андреа Райзборо, Джош О'Коннор, Марион Котийяр, Ноэми Мерлан, Джеймс Мюррэй, Сэмюэл Барнетт и Харриет Лейтч.

Трейлер фильма «Ли»

Vogue во&nbsp;время войны: рецензия на&nbsp;фильм &laquo;Ли&raquo; с&nbsp;Кейт Уинслет. Vogue во время войны: рецензия на фильм «Ли» с Кейт Уинслет

Фильмы
Новости холдинга
В России началось серийное производство беспилотника «Одуванчик»
«Локомотив» победил «Оренбург» в Кубке благодаря дублю Пиняева
Ни дня без привозов Миски, «армейская» погоня и буллитная развязка. Что произошло в матче КХЛ «Динамо» - ЦСКА
Генштаб ВС Ирана рассказал об атаке на две базы ВВС Израиля и штаб «Моссада»
Дегтярев сообщил о профессионализме экипажа самолета с Чернышенко
Медведев проиграл Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине

Olimpbet awards

Последние новости
1 окт 19:05
Фэнтези-сериал «Наследники. Дар крови» выйдет 14 октября
1 окт 16:30
Драма «Мегалополис» с Адамом Драйвером вышла в мировой прокат
1 окт 14:55
Вышел новый тизер продолжения «Игры в Кальмара»
30 сен 21:20
Когда выйдет 3-й эпизод 3-го сезона сериала «Триггер»
30 сен 20:35
2-й сезон мультсериала «Крапополис»: расписание релиза эпизодов