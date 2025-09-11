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Лермонтов фильм 2025: трейлер и дата выхода — Илья Озолин
Фильмы и сериалы

11 сентября 2025, 20:00

1 мин.

Вышел трейлер драмы «Лермонтов» с Ильей Озолиным

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе, Кинокомпания СТВ, Студия Скиф, 1155 Production Studio
Фото Кадр из фильма «Лермонтов», реж. Бакур Бакурадзе, Кинокомпания СТВ, Студия Скиф, 1155 Production Studio

«Вольга» опубликовала трейлер драмы «Лермонтов». Режиссером и сценаристом фильма выступил Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»). Картина рассказывает о последних днях жизни поэта и его дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым.

Кто снялся в фильме «Лермонтов»

В картине снялись Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка, Егор Анисимов, Федор Кудряшов, Богдан Голощук и Семен Алешин.

Трейлер фильма «Лермонтов»

Когда выйдет фильм «Лермонтов»

Премьера фильма «Лермонтов» запланирована на 16 октября.

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