Вышел трейлер драмы «Лермонтов» с Ильей Озолиным

«Вольга» опубликовала трейлер драмы «Лермонтов». Режиссером и сценаристом фильма выступил Бакур Бакурадзе («Снег в моем дворе»). Картина рассказывает о последних днях жизни поэта и его дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым.

Кто снялся в фильме «Лермонтов»

В картине снялись Илья Озолин, Евгений Романцов, Вера Енгалычева, Дмитрий Соломыкин, Андрей Максимов, Уршула Малка, Егор Анисимов, Федор Кудряшов, Богдан Голощук и Семен Алешин.

Трейлер фильма «Лермонтов»

Когда выйдет фильм «Лермонтов»

Премьера фильма «Лермонтов» запланирована на 16 октября.