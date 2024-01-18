Леон Кемстач из «Слова пацана» назвал личное определение настоящего мужчины

В недавнем интервью исполнитель роли Андрея (Пальто) в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач рассказал, кого считает настоящим мужчиной: «Для меня настоящий мужчина — это тот, кто полностью содержит свою семью, уважает свою женщину, принимает все решения в семье. Но перед тем, как что-то решить, слушает свою женщину».

Актер добавил, что не может пройти мимо бабушки на улице, которая просит денег, и всегда носит с собой наличные для таких случаев: «Мужчина должен относиться ко всем с уважением, быть справедливым, сильным, уметь зарабатывать деньги и иметь финансовую подушку».

Половину своего гонорара за сериал актер отдал в маме в благодарность за поддержку.