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LEGO Звездные войны Восстанови Галактику сериал 2024: трейлер и дата выхода
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Сегодня, 12:25

1 мин.

Вышел мини-сериал «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из мини-сериала «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику»
Фото Кадр из мини-сериала «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику»
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13 сентября на платформе Disney+ вышел мини-сериал «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику». Проект рассказывает о нерфопасе, который обнаруживает артефакт, кардинально меняющий вселенную «Звездных войн». Герои в ней стали злодеями и наоборот. Нерфопасу предстоит восстановить порядок, собрав расколотую галактику воедино.

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Трейлер сериала «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику»

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