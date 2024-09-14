Вышел мини-сериал «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику»

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13 сентября на платформе Disney+ вышел мини-сериал «LEGO Звездные войны: Восстанови Галактику». Проект рассказывает о нерфопасе, который обнаруживает артефакт, кардинально меняющий вселенную «Звездных войн». Герои в ней стали злодеями и наоборот. Нерфопасу предстоит восстановить порядок, собрав расколотую галактику воедино.