3 сезон сериала «Легенда о Vox Machina»: расписание релиза эпизодов
3 октября на Prime Video стартовал третий сезон сериала «Легенда о Vox Machina». Экранизация первой кампании веб-шоу Critical Role рассказывает о группе наемников, защищающих королевство, чтобы восстановить справедливость.
Премьера первого сезона анимационного проекта прошла 28 января 2022 года. Второй сезон «Легенды о Vox Machina» вышел 20 января 2023 года.
Трейлер 3 сезона сериала «Легенда о Vox Machina»
Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Легенда о Vox Machina»
|1 серия
|3 октября
|2 серия
|3 октября
|3 серия
|3 октября
|4 серия
|10 октября
|5 серия
|10 октября
|6 серия
|10 октября
|7 серия
|17 октября
|8 серия
|17 октября
|9 серия
|17 октября
|10 серия
|24 октября
|11 серия
|24 октября
|12 серия
|24 октября
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