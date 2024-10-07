Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Легенда о Vox Machina 3 сезон: дата выхода серий — расписание и трейлер
Фильмы и сериалы

Сегодня, 13:30

1 мин.

3 сезон сериала «Легенда о Vox Machina»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Легенда о Vox Machina»
Фото Кадр из сериала «Легенда о Vox Machina»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

3 октября на Prime Video стартовал третий сезон сериала «Легенда о Vox Machina». Экранизация первой кампании веб-шоу Critical Role рассказывает о группе наемников, защищающих королевство, чтобы восстановить справедливость.

Премьера первого сезона анимационного проекта прошла 28 января 2022 года. Второй сезон «Легенды о Vox Machina» вышел 20 января 2023 года.

Трейлер 3 сезона сериала «Легенда о Vox Machina»

Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Легенда о Vox Machina»

1 серия 3 октября
2 серия 3 октября
3 серия 3 октября
4 серия 10 октября
5 серия 10 октября
6 серия 10 октября
7 серия 17 октября
8 серия 17 октября
9 серия 17 октября
10 серия 24 октября
11 серия 24 октября
12 серия 24 октября
League of&nbsp;Legends возвращается на&nbsp;экраны: что известно о&nbsp;2-м сезоне &laquo;Аркейна&raquo;. League of Legends возвращается на экраны: что известно о 2-м сезоне «Аркейна»
Мультфильмы
Сериалы
Новости холдинга
P. Diddy подозревается в педофилии и секс-торговле
Юристы оценили риск штрафов за навигатор в машине из-за поправок в ПДД
Трусова подстриглась под каре
Вылететь в крипту: в чем обвиняют создателей биржи Cryptex и системы UAPS
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Рэперу P. Diddy грозят десятки лет тюрьмы. Что нужно знать

Olimpbet awards

Последние новости
13:00
Мультфильм «Кот-призрак Андзу» вышел в российский прокат
12:45
Вышел дублированный трейлер фильма «Анора»
6 окт 15:15
Киану Ривз дебютировал в профессиональных автогонках
4 окт 15:50
Вышел трейлер 6 сезона сериала «Чем мы заняты в тени»
4 окт 14:30
На Hulu состоялась премьера триллера «Задержи дыхание» с Сарой Полсон