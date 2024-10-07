3 сезон сериала «Легенда о Vox Machina»: расписание релиза эпизодов

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3 октября на Prime Video стартовал третий сезон сериала «Легенда о Vox Machina». Экранизация первой кампании веб-шоу Critical Role рассказывает о группе наемников, защищающих королевство, чтобы восстановить справедливость.

Премьера первого сезона анимационного проекта прошла 28 января 2022 года. Второй сезон «Легенды о Vox Machina» вышел 20 января 2023 года.

Трейлер 3 сезона сериала «Легенда о Vox Machina»

Расписание выхода эпизодов 3 сезона сериала «Легенда о Vox Machina»