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Легенда без номера фильм: что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

4 сентября 2025, 19:10

1 мин.

Завершились съемки спортивной комедии «Легенда без номера»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Легенда без номера», реж. Саша Громова, LIHO!Production
Фото Кадр из фильма «Легенда без номера», реж. Саша Громова, LIHO!Production

В Москве завершились съемки спортивной комедии Саши Громовой «Легенда без номера». В центре сюжета фильма — бывшая звезда футбола Иван (Семен Алешин), построивший карьеру не самого выдающегося ведущего. Однажды в прямом эфире он поссорился со своим давним соперником, а позже — бросил ему вызов, решив стать лучшим тренером по лапте.

«Мы выбрали лапту, потому что это наша, исконная, командная игра — в ней есть дух двора, азарт, простые, но сильные эмоции. Хочется, чтобы зритель не только вспомнил, что такое лапта, но и поверил: настоящие победы начинаются с веры в себя и тех, кто рядом», — рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Лихницкий.

Кто снялся в фильме «Легенда без номера»

В картине снялись Семен Алешин, Степан Девонин, Петр Скворцов, Егор Овчинников, Святослав Королев, Денис Яковлев, Никита Вашакидзе, Светлана Листова, Варвара Феофанова, Роман Юнусов и Иван Жвакин.

Когда выйдет фильм «Легенда без номера»

Дата выхода фильма «Легенда без номера» будет объявлена позже.

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