Завершились съемки спортивной комедии «Легенда без номера»

В Москве завершились съемки спортивной комедии Саши Громовой «Легенда без номера». В центре сюжета фильма — бывшая звезда футбола Иван (Семен Алешин), построивший карьеру не самого выдающегося ведущего. Однажды в прямом эфире он поссорился со своим давним соперником, а позже — бросил ему вызов, решив стать лучшим тренером по лапте.

«Мы выбрали лапту, потому что это наша, исконная, командная игра — в ней есть дух двора, азарт, простые, но сильные эмоции. Хочется, чтобы зритель не только вспомнил, что такое лапта, но и поверил: настоящие победы начинаются с веры в себя и тех, кто рядом», — рассказал генеральный продюсер фильма Алексей Лихницкий.

Кто снялся в фильме «Легенда без номера»

В картине снялись Семен Алешин, Степан Девонин, Петр Скворцов, Егор Овчинников, Святослав Королев, Денис Яковлев, Никита Вашакидзе, Светлана Листова, Варвара Феофанова, Роман Юнусов и Иван Жвакин.

Когда выйдет фильм «Легенда без номера»

Дата выхода фильма «Легенда без номера» будет объявлена позже.