«Ледниковый период 6» находится в разработке
«Ледниковый период 6» находится в разработке, сообщает Джон Легуизамо, который озвучил ленивца Сида в серии мультфильмов. Подробности сюжета продолжения пока неизвестны.
Disney пока не делала официального объявления о выходе новой части.
Последними на данный момент вышедшими мультфильмами франшизы стали «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» 2016 года и спин-офф «Ледниковый период: Приключения Бака» 2022 года.
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