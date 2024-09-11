«Ледниковый период 6» находится в разработке

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«Ледниковый период 6» находится в разработке, сообщает Джон Легуизамо, который озвучил ленивца Сида в серии мультфильмов. Подробности сюжета продолжения пока неизвестны.

Disney пока не делала официального объявления о выходе новой части.

Последними на данный момент вышедшими мультфильмами франшизы стали «Ледниковый период: Столкновение неизбежно» 2016 года и спин-офф «Ледниковый период: Приключения Бака» 2022 года.