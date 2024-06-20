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Леди в озере 2024: дата выхода и расписание серий, Натали Портман — где смотреть
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Сегодня, 18:45

1 мин.

Дата выхода мини-сериала «Леди в озере» с Натали Портман: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Леди в озере»
Фото Кадр из сериала «Леди в озере»
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19 июля на Apple TV+ пройдет премьера мини-сериала «Леди в озере», главную роль в котором сыграла Натали Портман.

Проект, основанный на одноименном романе Лоры Липпман, рассказывает о домохозяйке Мэдди Шварц, которая бросает мужа, чтобы построить карьеру газетного репортера. Главная героиня доходит до одержимости в своем стремлении разгадать тайну двух убийств.

В мини-сериале также снялись Дэвид Коренсвет, Майки Мэдисон, Моусес Ингрэм, Байрон Бауэрс, Херман Уилкинс и Дерек А. Смит.

Расписание релиза эпизодов мини-сериала «Леди в озере»

1 серия 19 июля
2 серия 19 июля
3 серия 26 июля
4 серия 2 августа
5 серия 9 августа
6 серия 16 августа
7 серия 23 августа
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