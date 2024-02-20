«Лед 3» стал лидером российского проката

Триквел «Льда» собрал более 600 миллионов рублей в прокате за неделю

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Спортивная драма Юрия Хмельницкого «Лед 3» стала лидером российского проката. За первый уик-энд картина собрала 510 миллионов рублей, а с момента премьеры 14 февраля — 680,3 миллиона.

Сборы за первые выходные немного уступают сиквелу Жоры Крыжовникова 2020 года «Лед 2» (577,3 миллиона рублей), но опережают другого текущего лидера проката — фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» (428 миллионов).

Картина «Лед 3» рассказывает о стремлении дочери Горина Нади заполучить «Кубок Льда», чтобы воплотить в жизнь мамину мечту.