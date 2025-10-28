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Лазарь сериал 2025: где смотреть
Фильмы и сериалы

28 октября 2025, 19:00

1 мин.

Где смотреть сериал «Лазарь» с Сэмом Клафлином и Биллом Найи

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Лазарь», реж. Дэниэл О'Хара, Николь Волавка, Уэйн Йип, Amazon Prime Video
Фото Кадр из сериала «Лазарь», реж. Дэниэл О'Хара, Николь Волавка, Уэйн Йип, Amazon Prime Video

22 октября состоялась премьера всех шести эпизодов сериала «Лазарь». В центре сюжета проекта — судебный психолог Джоэл Лазарь, который возвращается домой после самоубийства отца и оказывается втянут в череду нераскрытых убийств.

Кто снялся в сериале «Лазарь»

В проекте снялись Сэм Клафлин, Билл Найи, Александра Роуч, Юэн Хоррокс, Дэвид Финн, Джек Дим, Шианад Грегори и Чарли Манн.

Трейлер сериала «Лазарь»

Где смотреть сериал «Лазарь»

Все эпизоды сериала «Лазарь» доступны для просмотра на платформе Amazon Prime Video. В России проект можно найти на сторонних сайтах.

Ранее мы писали, какие еще сериалы выйдут в этом году.

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