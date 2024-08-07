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Ларго Винч Гнев прошлого: дата выхода в России и трейлер — где смотреть
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Сегодня, 12:50

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Боевик «Ларго Винч: Гнев прошлого» выйдет в российский прокат 29 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
Фото Кадр из фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого»
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29 августа в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Ларго Винч: Гнев прошлого». Режиссером боевика выступил Оливье Массе-Депасс («Материнский инстинкт»).

По сюжету Ларго Винч старается сделать все, что в его силах, чтобы найти похищенного сына.

В картине снялись Томер Сисле, Джеймс Франко, Клотильда Эсме, Элиз Тиллолой, Денис О'Хэр, Нараян Дэвид Гектер, Коэн Де Боу, Банйонг Фунсап и Лилия Атанасова.

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