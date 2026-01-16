Вышел трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна». За создание второго сезона популярного проекта отвечает Илья Шпота.

В продолжении проекта Катя (Ника Здорик) сталкивается с распадом группы, борьбой за наследство и поисками мужа Лехи (Сергей Городничий).

Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»

Во втором сезоне проекта снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.