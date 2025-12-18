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Ландыши Вторая весна сериал 2 сезон: тизер-трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

18 декабря 2025, 18:30

1 мин.

Вышел тизер-трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink.

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна». За создание второго сезона популярного проекта отвечает Илья Шпота.

В продолжении сериала Кате (Ника Здорик) предстоят новые испытания: распад группы, борьба за наследство и поиски мужа Лехи (Сергей Городничий).

Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»

Во втором сезоне проекта снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.

Когда выйдет сериал «Ландыши. Вторая весна»

Премьера сериала «Ландыши. Вторая весна» пройдет 1 января 2026 года.

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