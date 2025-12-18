Вышел тизер-трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна». За создание второго сезона популярного проекта отвечает Илья Шпота.

В продолжении сериала Кате (Ника Здорик) предстоят новые испытания: распад группы, борьба за наследство и поиски мужа Лехи (Сергей Городничий).

Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»