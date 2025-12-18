Вышел тизер-трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер-трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна». За создание второго сезона популярного проекта отвечает Илья Шпота.
В продолжении сериала Кате (Ника Здорик) предстоят новые испытания: распад группы, борьба за наследство и поиски мужа Лехи (Сергей Городничий).
Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»
Во втором сезоне проекта снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.
Когда выйдет сериал «Ландыши. Вторая весна»
Премьера сериала «Ландыши. Вторая весна» пройдет 1 января 2026 года.
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