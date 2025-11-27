Вышел тизер сериала «Ландыши. Вторая весна»
Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер сериала «Ландыши. Вторая весна». За создание второго сезона популярного проекта отвечает Илья Шпота.
В продолжении сериала Кате предстоят новые испытания: распад группы, борьба за наследство и поиски мужа Лехи.
Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»
В новой главе истории снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.
Тизер сериала «Ландыши. Вторая весна»
Когда выйдет сериал «Ландыши. Вторая весна»
Премьера сериала «Ландыши. Вторая весна» запланирована на начало 2026 года.
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8 июн 19:35