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Ландыши Вторая весна сериал 2 сезон: тизер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

27 ноября 2025, 16:15

1 мин.

Вышел тизер сериала «Ландыши. Вторая весна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ландыши. Вторая весна», реж. Илья Шпота, Всемирные Русские Студии, ИРИ, НМГ
Фото Wink.

Онлайн-кинотеатр Wink опубликовал тизер сериала «Ландыши. Вторая весна». За создание второго сезона популярного проекта отвечает Илья Шпота.

В продолжении сериала Кате предстоят новые испытания: распад группы, борьба за наследство и поиски мужа Лехи.

Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»

В новой главе истории снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.

Тизер сериала «Ландыши. Вторая весна»

Когда выйдет сериал «Ландыши. Вторая весна»

Премьера сериала «Ландыши. Вторая весна» запланирована на начало 2026 года.

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