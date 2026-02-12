Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»

В онлайн-кинотеатре Wink вышли семь эпизодов сериала «Ландыши. Вторая весна». В продолжении проекта Катя (Ника Здорик) сталкивается с распадом группы, борьбой за наследство и поисками мужа Лехи (Сергей Городничий).

Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»

Во «Второй весне» снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»

Восьмой и финальный эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна» выйдет 19 февраля.

Трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»