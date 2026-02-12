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Ландыши Вторая весна 2 сезон: серия 8 — когда выйдет новая серия
Фильмы и сериалы

12 февраля, 17:35

1 мин.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Wink.
Фото Wink.

В онлайн-кинотеатре Wink вышли семь эпизодов сериала «Ландыши. Вторая весна». В продолжении проекта Катя (Ника Здорик) сталкивается с распадом группы, борьбой за наследство и поисками мужа Лехи (Сергей Городничий).

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Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»

Во «Второй весне» снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.

Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»

Восьмой и финальный эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна» выйдет 19 февраля.

Трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»

Ландыши 2: рецензия.Вторая весна: обзор половины 2-го сезона сериала «Ландыши»

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