Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»
В онлайн-кинотеатре Wink вышли семь эпизодов сериала «Ландыши. Вторая весна». В продолжении проекта Катя (Ника Здорик) сталкивается с распадом группы, борьбой за наследство и поисками мужа Лехи (Сергей Городничий).
Кто снялся в сериале «Ландыши. Вторая весна»
Во «Второй весне» снялись Ника Здорик, Сергей Городничий, Валерия Ланская, Ирина Паутова, Анна Сафронова, Екатерина Эссен, Евгений Коряковский, Иван Алексеев-Лару и Владимир Стержаков.
Когда выйдет 8-й эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна»
Восьмой и финальный эпизод сериала «Ландыши. Вторая весна» выйдет 19 февраля.
Трейлер сериала «Ландыши. Вторая весна»
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