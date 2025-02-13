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Ландыши Такая нежная любовь 2025: телепремьера — когда выйдет
Фильмы и сериалы

13 февраля 2025, 19:30

1 мин.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» покажут на СТС

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink
Фото Кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский / Wink

23 февраля на канале СТС состоится телепремьера сериала Александра Карпиловского «Ландыши. Такая нежная любовь». Главные роли в проекте исполнили Ника Здорик и Сергей Городничий.

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Премьера сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» прошла 1 января в онлайн-кинотеатре Wink. Проект стал народным хитом, собрав более 2,5 миллиона просмотров.

Исполнительница роли Кати Ника Здорик рассказала, что никто из команды сериала не ожидал такого большого успеха.

«Получаю огромное количество благодарностей. Особенно приятно, что пишут те, кто в браке уже больше сорока лет, признаются, что наш сериал, казалось бы, про юную любовь растопил их сердца и помог вернуться во времена молодости. Думаю, что зрители соскучились по историям про любовь, когда все просто и по-настоящему, без спецэффектов, сложных сюжетов и нейросетей», — считает актриса.

Трейлер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

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