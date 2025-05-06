Стиль жизни
Ландыши Такая нежная любовь 2 сезон: что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

6 мая, 17:15

1 мин.

Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» продлен на 2-й сезон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр со съемок сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский, Wink
Фото Кадр со съемок сериала «Ландыши. Такая нежная любовь», реж. Александр Карпиловский, Wink

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» продлен на второй сезон. Продолжение проекта получит название «Ландыши. Вторая весна», а его режиссером выступит Илья Шпота.

«Решение снять второй сезон «Ландышей» обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, в центре сюжета также будет история о любви. Пока не могу раскрыть других подробностей. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим», — сообщил продюсер проекта Юрий Сапронов.

В центре сюжета сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» отношения богатой наследницы Кати (Ника Здорик) и простого парня Леши (Сергей Городничий).

Трейлер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Когда выйдет сериал «Ландыши. Вторая весна»

Дата выхода второго сезона «Ландышей» будет анонсирована позже.

Ландыши. Такая нежная любовь, Wink.«Ландыши. Такая нежная любовь»: что известно о втором сезоне сериала про мажорку в бегах
Джереми Реннер рассказал, почему отказался от съемок во 2-м сезоне «Соколиного глаза»

