Сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» продлен на 2-й сезон

Онлайн-кинотеатр Wink сообщил, что сериал «Ландыши. Такая нежная любовь» продлен на второй сезон. Продолжение проекта получит название «Ландыши. Вторая весна», а его режиссером выступит Илья Шпота.

«Решение снять второй сезон «Ландышей» обусловлено феноменальным успехом первого. Сериал останется музыкальным, в центре сюжета также будет история о любви. Пока не могу раскрыть других подробностей. Обещаю одно — проект будет потрясающим. Он непременно порадует наших зрителей, которых мы нежно любим», — сообщил продюсер проекта Юрий Сапронов.

В центре сюжета сериала «Ландыши. Такая нежная любовь» отношения богатой наследницы Кати (Ника Здорик) и простого парня Леши (Сергей Городничий).

Трейлер сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

Когда выйдет сериал «Ландыши. Вторая весна»

Дата выхода второго сезона «Ландышей» будет анонсирована позже.