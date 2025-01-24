Роберт Эггерс снимет продолжение «Лабиринта»

Издание Deadline сообщило, что Роберт Эггерс («Носферату») снимет продолжение «Лабиринта». Новость об этом появилась после того, как стало известно, что последний на данный момент фильм режиссера «Носферату» получил четыре номинации на «Оскар» (за лучшую работу оператора, художника-постановщика, костюмы, а также за грим и прически).

Детали сюжета продолжения «Лабиринта» пока не раскрываются, однако точно известно, что проект представляет собой не ремейк, а сиквел.

Сценарий фильма вместе с Робертом Эггерсом будет писать Сьон, работавший с режиссером над картиной «Варяг». Также они вместе будут создавать хоррор «Вервольф».

В картине «Лабиринт» Джима Хенсона 1986 года главные роли сыграли Дэвид Боуи и Дженнифер Коннелли. Проект рассказывал о девочке-подростке, отправившейся спасать брата от короля гоблинов.