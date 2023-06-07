Квентин Тарантино рассказал о своем последнем фильме «Кинокритик»

Культовый режиссер признался, что главным героем его следующей ленты станет реально существовавший человек, который писал рецензии на фильмы для порножурнала. Таким образом Квентин Тарантино опроверг слухи о том, что «Кинокритик» будет посвящен известной журналистке Полин Кейл.

В эксклюзивном интервью изданию Deadline Тарантино заявил, что действие картины развернется в 1977 году в Калифорнии, а главную роль исполнит американский актер примерно 35 лет, с которым он никогда ранее не работал. Режиссер добавил, что у него есть на примете один кандидат, но отказался назвать его имя.

На вопрос о том, действительно ли «Кинокритик» станет его финальной работой, Тарантино ответил утвердительно, однако подчеркнул, что речь идет только о полном метре: «Я мог бы выпустить сериал. Я мог бы выпустить короткометражный фильм. Я мог бы выпустить пьесу. Я мог бы сделать что угодно, но, скорее всего, я буду по большей части писателем», — признался кинематографист.

Ожидается, что работа над «Кинокритиком» начнется уже в июне, когда Тарантино вернется в Лос-Анджелес и всерьез займется кастингом.