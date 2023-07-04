Квентин Тарантино опроверг слухи о съемках «Убить Билла 3»
Культовая история Невесты не получит продолжения! В 2019 году Квентин Тарантино заявил о готовности снять третью часть франшизы «Убить Билла» и даже признался, что обсуждал задумку нового фильма с Умой Турман, однако на днях постановщик окончательно отказался от этих планов. «Я не вижу причин, чтобы это случилось», — пояснил Тарантино.
Сейчас режиссер сосредоточен на работе над своей последней картиной «Кинокритик», съемки которой должны начаться уже осенью. После этого Тарантино намерен уйти из большого кино.
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