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Квентин Тарантино оценил фильм Джокер Безумие на двоих
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

1 мин.

Квентин Тарантино оценил фильм «Джокер: Безумие на двоих»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих», реж. Тодд Филлипс / Warner Bros. Pictures
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В подскасте The Joe Rogan Experience Квентин Тарантино рассказал, что его раскритиковали в Сети после того, как он похвалил сиквел Тодда Филлипса «Джокер: Безумие на двоих».

«Потом читаешь комментарии в духе: «Квентин — чертов засранец». Этот фильм просто отстой», — вспоминал режиссер.

Тарантино добавил, что не понимает подобной реакции аудитории: «Мне чертовски понравился фильм! Почему это делает меня засранцем?»

&laquo;Джокер 2: Безумие на&nbsp;двоих&raquo;: обзор и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. Это провал? Рецензия на фильм «Джокер: Безумие на двоих»

По мнению постановщика, странно, что людей интересует его киновыбор.

«Вам либо нравится кино, либо нет. Я не продвигаю этот фильм, я не делаю вообще ничего. Просто сказал, что он мне понравился. Кому до этого есть дело? Кому не все равно на то, что мне нравится?» — рассуждал режиссер.

Квентин Тарантино также отметил, что не понимает критики в свой адрес по поводу того, что он не видел ту или иную премьеру, например, «Дюну» Дени Вильнева или другие ремейки культовых картин.

«Кто-то скажет: «Ну, я думаю, он что-то упускает». Что ж, уверен, есть много всего, что вы упускаете, и мне все равно», — поделился мыслями режиссер.

Последним на данный момент фильмом Квентина Тарантино стал «Однажды в... Голливуде» 2019 года. Потом режиссер работал над созданием «Кинокритика», но позже передумал снимать картину.

Доказательство смерти, Тарантино. «Кинокритик»: каким мог получиться последний фильм Квентина Тарантино

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