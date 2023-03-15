Квентин Тарантино готовится к съемкам своего последнего фильма

Квентин Тарантино, режиссер «Криминального чтива» и «Однажды в Голливуде», вернулся, чтобы снять свой последний фильм. Сценарий уже готов и носит название «Кинокритик». Как сообщает The Hollywood Reporter, съемки начнутся этой осенью.

Подробности будущего фильма пока хранятся в тайне, но источники издания указывают на то, что действие происходит в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Вполне возможно, что центральным персонажем истории окажется Полин Кейл, которая в это время очень недолго проработала консультантом в Paramount по просьбе актера Уоррена Битти. Это была одна из самых влиятельных кинокритиков всех времен, эссеист и писатель. Полин Кейл запомнилась также своим драчливым характером и стычками как с редакторами, так и с режиссерами. Ее не стало в 2001 году. The Hollywood Reporter отмечает, что Квентин Тарантино глубоко уважает Полин Кейл, поэтому вероятность того, что именно она станет главной героиней его последнего фильма, очень высока.

Квентин Тарантино неоднократно повторял, что хочет снять 10 фильмов и уйти на пенсию к 60 годам: девять из них (если считать два фильма «Убить Билла» за один) он уже снял, и в этом месяце режиссеру исполняется 60 лет. В 2012 году в интервью Playboy он сказал: «Я хочу остановиться в какой-то момент. Режиссеры не становятся лучше с возрастом. Обычно худшими в их фильмографии становятся последние четыре ленты. Я зациклен на своей фильмографии, и один плохой фильм портит три хороших. Когда режиссеры устаревают, это некрасиво».

Пока не сообщается ни актерский состав, ни название компании, которая займется выпуском последнего фильма Квентина Тарантино.