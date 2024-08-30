Вышел трейлер фильма «Квартира 7А» с Джулией Гарнер

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Paramount Plus опубликовал трейлер фильма Натали Эрики Джеймс «Квартира 7А». Приквел «Ребенка Розмари» рассказывает о молодой танцовщице Терри, которая стремится к славе и оказывается во власти темных сил.

В картине снялись Джулия Гарнер, Дайэнн Уист, Джим Стерджесс, Кевин Макнэлли, Эндрю Бакан, Марли Сиу, Кобна Холдбрук-Смит, Рози Макьюэн, Никкита Чадха и Патрик Листер.

Трейлер фильма «Квартира 7А»

Дата выхода фильма «Квартира 7А»

Премьера «Квартиры 7А» пройдет 27 сентября на Paramount+.