Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Квартира 7А фильм 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:05

1 мин.

Вышел трейлер фильма «Квартира 7А» с Джулией Гарнер

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Квартира 7А»
Фото Кадр из фильма «Квартира 7А»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Paramount Plus опубликовал трейлер фильма Натали Эрики Джеймс «Квартира 7А». Приквел «Ребенка Розмари» рассказывает о молодой танцовщице Терри, которая стремится к славе и оказывается во власти темных сил.

В картине снялись Джулия Гарнер, Дайэнн Уист, Джим Стерджесс, Кевин Макнэлли, Эндрю Бакан, Марли Сиу, Кобна Холдбрук-Смит, Рози Макьюэн, Никкита Чадха и Патрик Листер.

Трейлер фильма «Квартира 7А»

Дата выхода фильма «Квартира 7А»

Премьера «Квартиры 7А» пройдет 27 сентября на Paramount+.

Битлджус Битлджус: рейтинг и&nbsp;критика фильма Битлджус 2. Критики оценили фильм Тима Бертона «Битлджус Битлджус»

Фильмы
0
Новости холдинга
На Украине разгорелся скандал после крушения переданного ВСУ истребителя F-16
Что происходит в «Спартаке» перед матчем с «Рубином»
В Минздраве предупредили о риске госпитализации из-за болезни вейперов EVALI
Мигранты устроили массовую драку в московском дворе
Последние новости
17:45
Хоррор «Тихое место: Азраэль» выйдет в российский прокат 3 октября
14:05
Опубликован трейлер 3 сезона сериала «Триггер»
12:25
Дата выхода 3 сезона сериала «Жизнь по вызову»: расписание релиза эпизодов
29 авг 20:00
Документальный фильм «Крест» выйдет в российский прокат 26 сентября
29 авг 19:40
Вышел трейлер фильма «Ужасающий 3»