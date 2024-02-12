На Супербоуле показали трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4»
Universal Pictures опубликовали второй трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4». Продолжение культовой истории расскажет о легендарном Воине Дракона, его верных друзьях и наставнике.
Персонажей анимационного проекта озвучили Джек Блэк (По), Аквафина (Чжэнь), Виола Дэвис (Хамелеонша), Дастин Хоффман (Мастер Шифу), Джеймс Хонг (господин Пинг), Брайан Крэнстон (Ли Шань) Иэн Макшейн (Тай Лунг) и Ке Хюи Куан (Хань).
Премьера «Кунг-фу панды 4» пройдет 8 марта 2024 года.
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