На Супербоуле показали трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4»

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Universal Pictures опубликовали второй трейлер мультфильма «Кунг-фу панда 4». Продолжение культовой истории расскажет о легендарном Воине Дракона, его верных друзьях и наставнике.

Персонажей анимационного проекта озвучили Джек Блэк (По), Аквафина (Чжэнь), Виола Дэвис (Хамелеонша), Дастин Хоффман (Мастер Шифу), Джеймс Хонг (господин Пинг), Брайан Крэнстон (Ли Шань) Иэн Макшейн (Тай Лунг) и Ке Хюи Куан (Хань).

Премьера «Кунг-фу панды 4» пройдет 8 марта 2024 года.