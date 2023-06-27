«Кумир» возглавил рейтинг самых обсуждаемых сериалов
Сайт Television Stats опубликовал список наиболее популярных в социальных сетях телешоу. Верхнюю строчку занял скандальный сериал «Кумир» (HBO), главные роли в котором исполнили актриса Лили-Роуз Депп и музыкант The Weeknd. В топ-3 также вошли «Одни из нас» (HBO) и «Уэнсдэй» (Netflix).
Кроме того, в первой десятке рейтинга оказались «Хранители», «Йеллоустоун», «Джинни и Джорджия», «Монстр: История Джеффри Дамера», «Южный парк», «Мандалорец» и «Королева Шарлотта: История Бриджертонов».
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