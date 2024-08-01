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Кукушка фильм 2024: дата выхода в России и трейлер — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 20:30

0 мин.

Хоррор «Кукушка» выйдет в российский прокат 8 августа

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кукушка»
Фото Кадр из фильма «Кукушка»
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8 августа в российских кинотеатрах пройдет премьера фильма «Кукушка». Режиссером и сценаристом проекта выступил Тильман Сингер («Медиум»).

По сюжету 17-летняя Гретхен отправляется с семьей на курорт, но со временем идиллия оборачивается настоящим кошмаром.

В фильме снялись Хантер Шафер, Ян Блютхардт, Мартон Чокаш, Джессика Хенвик, Дэн Стивенс, Мила Лье, Грета Фернандес, Прошат Мадани и Астрид Берже-Фрисби.

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