Кукла Реинкарнация фильм: дата выхода в России и трейлер
Фильмы и сериалы

6 мая, 18:30

1 мин.

Хоррор «Кукла. Реинкарнация» выйдет в российский прокат 8 мая

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Кукла. Реинкарнация», реж. Лоуренс Фаулер, Fowler Media
Фото Кадр из фильма «Кукла. Реинкарнация», реж. Лоуренс Фаулер, Fowler Media

8 мая в российский прокат выйдет фильм ужасов Лоуренса Фаулера («Шкатулка дьявола 3. Воскрешение») «Кукла. Реинкарнация». Сюжет картины сосредоточен на эксперте по робототехнике Эйдене, который, стремясь пережить смерть сына, создает похожую на своего ребенка куклу по имени Робин. Мужчина надеется, что так сможет заглушить свое одиночество и боль, однако намерения Робина куда менее безобидны.

Кто снялся в фильме «Кукла. Реинкарнация»

В картине снялись Леона Кларк, Михаэла Лонгден, Виктор Меллорс, Гарет Тидболл, Максимилиан Черри, Итан Тейлор, Саймон Дейвис, Люк Джеймс, Джон Дженнер и Лукас Эдвардс.

Трейлер фильма «Кукла. Реинкарнация»

Самые страшные фильмы десятилетия: лучшие хорроры последних лет.Напряжение до последней минуты: топ-10 самых страшных фильмов десятилетия

Фильмы
