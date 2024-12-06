Звезда Kingsman может сыграть роль в сериале по «Гарри Поттеру»

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Актер Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Kingsman: Золотое кольцо») может сыграть профессора Дамблдора в будущем сериале по «Гарри Поттеру».

Ранее появлялась информация о том, что на эту роль рассматривается Марк Райлэнс, который в 2016 году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шпионский мост».

Также недавно стало известно, что актеру Паапа Эссьеду («Банды Лондона», «Я могу уничтожить тебя») предложили сыграть преподавателя зельеварения и защиты от Темных искусств Северуса Снейпа.

Сейчас проект о мальчике, который выжил, находится на стадии поиска актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы.