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Кто сыграет Дамблдора в сериале о Гарри Поттере — Марк Стронг или Марк Райлэнс
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Сегодня, 15:45

1 мин.

Звезда Kingsman может сыграть роль в сериале по «Гарри Поттеру»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Kingsman: Золотое кольцо», реж. Мэттью Вон / Twentieth Century Fox, TSG Entertainment, Marv Films
Фото Кадр из фильма «Kingsman: Золотое кольцо», реж. Мэттью Вон / Twentieth Century Fox, TSG Entertainment, Marv Films
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Актер Марк Стронг («Шерлок Холмс», «Kingsman: Золотое кольцо») может сыграть профессора Дамблдора в будущем сериале по «Гарри Поттеру».

Ранее появлялась информация о том, что на эту роль рассматривается Марк Райлэнс, который в 2016 году получил премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Шпионский мост».

Также недавно стало известно, что актеру Паапа Эссьеду («Банды Лондона», «Я могу уничтожить тебя») предложили сыграть преподавателя зельеварения и защиты от Темных искусств Северуса Снейпа.

Сейчас проект о мальчике, который выжил, находится на стадии поиска актеров на роли Гарри, Рона и Гермионы.

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