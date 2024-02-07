Вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе» сыграет болгарский актер Джулиан Костов

Издание Deadline сообщает, что вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе» сыграет болгарский актер Джулиан Костов. Он известен по работе над такими проектами, как «Тень и кость», «Пиарщица» и «Открытие ведьм».

Ранее мы рассказывали, что российский актер Милош Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса», но позже был вынужден выбыть на фоне политического скандала.