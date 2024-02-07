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Кто снимется в Белом лотосе вместо Милоша Биковича
Фильмы и сериалы

7 февраля, 13:10

0 мин.

Вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе» сыграет болгарский актер Джулиан Костов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Тень и кость».
Фото Кадр из сериала «Тень и кость»
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Издание Deadline сообщает, что вместо Милоша Биковича в «Белом лотосе» сыграет болгарский актер Джулиан Костов. Он известен по работе над такими проектами, как «Тень и кость», «Пиарщица» и «Открытие ведьм».

Ранее мы рассказывали, что российский актер Милош Бикович присоединился к актерскому составу третьего сезона «Белого лотоса», но позже был вынужден выбыть на фоне политического скандала.

Одни из&nbsp;нас, Педро Паскаль. «Эмми» — 2023: восемь побед сериала «Одни из нас», «Белый лотос», «Уэнсдэй» и другие награжденные проекты

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