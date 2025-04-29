Стиль жизни
Крушащая машина фильм 2025: трейлер и дата выхода — Дуэйн Джонсон
Фильмы и сериалы

29 апреля, 18:15

1 мин.

A24 показала трейлер спортивной биографической драмы «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Крушащая машина», реж. Бенни Сэфди, A24
Фото Кадр из фильма «Крушащая машина», реж. Бенни Сэфди, A24

A24 опубликовал первый трейлер фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном. Биографическая драма Бенни Сэфди расскажет о жизни и спортивных достижениях бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра.

Кто снялся в фильме «Крушащая машина»

Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон (Марк Керр) и Эмили Блант (Доун Стейплз). Также в спортивной драме снялись Уитни Мур, Бас Раттен, Пол Лейзенби, Джейсон П. Тремблей, Андре Трикоте, Юки Кэдоин, Пол Чэн и Еко Хамамура.

Трейлер фильма «Крушащая машина»

Когда выйдет фильм «Крушащая машина»

Зарубежная премьера «Крушащей машины» пройдет 3 октября.

Лило и&nbsp;Стич, 2025.Календарь премьер зарубежных фильмов 2025 года: даты, описания и трейлеры

Фильмы
