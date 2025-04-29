A24 показала трейлер спортивной биографической драмы «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном

A24 опубликовал первый трейлер фильма «Крушащая машина» с Дуэйном Джонсоном. Биографическая драма Бенни Сэфди расскажет о жизни и спортивных достижениях бывшего борца и мастера смешанных единоборств Марка Керра.

Кто снялся в фильме «Крушащая машина»

Главные роли в фильме сыграли Дуэйн Джонсон (Марк Керр) и Эмили Блант (Доун Стейплз). Также в спортивной драме снялись Уитни Мур, Бас Раттен, Пол Лейзенби, Джейсон П. Тремблей, Андре Трикоте, Юки Кэдоин, Пол Чэн и Еко Хамамура.

Трейлер фильма «Крушащая машина»

Когда выйдет фильм «Крушащая машина»

Зарубежная премьера «Крушащей машины» пройдет 3 октября.