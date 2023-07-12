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Критики в восторге от фильма «Барби»

Ольга Стрельникова
Автор «Спорт-Экспресса»
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Кадр из фильма «Барби».

Критики высоко оценили фильм «Барби», в частности тонкий юмор режиссера и сценариста Греты Гервиг и актерскую работу Марго Робби и Райана Гослинга. Последнего Джейми Джирак из Comicbook.com предложил даже номинировать на премию «Оскар». Об этом 10 июля сообщили на сайте издания The Guadian.

Редактор социальных сетей популярного издания The Variety Кэтси Стефан, в свою очередь, назвала фильм совершенством и добавила: «Грета Гервиг тонко иронизирует над тем, что значит быть женщиной в причудливой, замечательной и вызывающей смех забавной возне. Весь актерский состав блистает, особенно Марго Робби и Райан Гослинг в ролях, для которых они явно были рождены», — заявила она.

В мировой прокат фильм выходит 21 июля.

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