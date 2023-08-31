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Кристофера Нолана назвали лучшим режиссером современности

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Режиссер Кристофер Нолан.
Фото Getty Images

Агрегатор кинорецензий Rotten Tomatoes провел в своих социальных сетях масштабный опрос: его авторы собрали 64 кинематографиста, дебютировавших после 1998 года, и предложили зрителям выбрать лучшего. Победу одержал Кристофер Нолан, который начал снимать еще в конце восьмидесятых, однако его первая полнометражная работа — криминальная драма «Преследование» — вышла в 1999 году. В финальном раунде режиссер одержал победу над Дени Вильневым («Бегущий по лезвию 2049», «Дюна»): из 30 тысяч голосов Нолан получил 56%.

На звание главного кинематографиста последних 25 лет также претендовали Джордан Пил («Прочь»), Дэмьен Шазелл («Ла-Ла Лэнд»), Пон Джун-хо («Паразиты»), Тайка Вайтити («Кролик Джоджо») и Сэм Мендес («Красота по-американски»): в активе каждого из них есть как минимум один «Оскар». Любопытно, что ни у Нолана, ни у Вильнева заветной статуэтки пока нет.

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