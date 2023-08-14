Кристофер Нолан рассказал, какой фильм считает величайшей комедией

Знаменитый режиссер стал гостем шоу Рича Эйзена, где поведал о картинах, которые никогда не пролистывает, переключая каналы. Разумеется, в первую очередь Кристофер Нолан назвал старые ленты, отдельно упомянув Стэнли Кубрика, однако продолжение ответа удивило многих.

«И одну из величайших комедий тоже. Я имею ввиду «Рики Бобби: Короля дороги». Никогда не смогу ее переключить», — признался Нолан. Ведущий даже на всякий случай уточнил, действительно ли речь идет о проекте с Уиллом Ферреллом и Сашей Бароном Коэном, на что режиссер ответил самой известной цитатой из фильма: «Если ты не первый, то ты последний».