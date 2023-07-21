Кристофер Нолан рассказал, что хотел бы снять фильм о Джеймсе Бонде
На днях британский режиссер Сэм Мендес, поставивший «Координаты «Скайфол» и «Спектр», заявил, что получил предложение вернуться во франшизу «007», но принял решение отказаться. Тем временем, его коллега по цеху Кристофер Нолан в свежем выпуске подкаста Happy Sad Confused назвал возможность снять одну из частей бондианы большой честью.
«Влияние этих картин на мою фильмографию донельзя очевидно», — признался Нолан.
Однако кинематографист добавил, что это должно случиться в правильный момент его карьеры, а также отметил, как много творческих ограничений накладывает работа над подобными персонажами.
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