Кристофер Нолан рассказал, что хотел бы снять фильм о Джеймсе Бонде

На днях британский режиссер Сэм Мендес, поставивший «Координаты «Скайфол» и «Спектр», заявил, что получил предложение вернуться во франшизу «007», но принял решение отказаться. Тем временем, его коллега по цеху Кристофер Нолан в свежем выпуске подкаста Happy Sad Confused назвал возможность снять одну из частей бондианы большой честью.

«Влияние этих картин на мою фильмографию донельзя очевидно», — признался Нолан.

Однако кинематографист добавил, что это должно случиться в правильный момент его карьеры, а также отметил, как много творческих ограничений накладывает работа над подобными персонажами.